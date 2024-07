Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Pakete aus Zustellfahrzeug entwendet

Artern (ots)

Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 5.40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugriff auf das Innere eines Zustellfahrzeuges, welches zur Tatzeit in der Ankerallee abgestellt war. Der oder die Täter entwendeten in weiterer Folge unter anderem Pakete. An dem Fahrzeug hinterließen sie Sachschaden. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise. Wer hat die Tat bemerkt oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0195036

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell