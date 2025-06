Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Verkehrsunfälle, Einbrüche, Widerstand, Sachbeschädigung und Diebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Samstag wurde in der Wilhelm-Maybach-Straße ein Fahrzeug des Herstellers Daimler beschädigt, wonach der Verursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Mögliche Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim/Roßfeld: Zwei Pkw beschädigt

Zwischen Freitag 23 Uhr und Samstagmorgen 10 Uhr wurde in der Martha-McCarthy-Straße auf einem Parkplatz zwei Pkw mit einem Stein an der Heckscheibe beschädigt und zusätzlich bei dem Audi A3 der Bereich der Heckklappe zerkratzt. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Satteldorf: Unfallflucht mit vierstelligem Sachschaden

In der Heynburger Straße wurde zwischen Dienstagnachmittag 17:30 Uhr und Mittwochmorgen 6:55 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Pkw der Marke BMW beim Vorbeifahren touchiert, wodurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Zeugen können sich unter der Rufnummer 07951 4800 bei der Polizei Crailsheim melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Samstag in einem Zeitraum von 7:55 Uhr und 16:20 Uhr wurde in der Straße "Im Vogelnest" ein Daimler-Benz Sprinter durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Unter der 07951 4800 können Hinweise gemeldet werden.

Crailsheim: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstag 22 Uhr und Sonntag 9 Uhr wurde im Mittlerer Weg versucht die Eingangstüre eines Hauses aufzuhebeln. Das Öffnen der Tür misslang dem Einbrecher, weshalb er hiervon abließ. Wer etwas Verdächtiges beobachten konnte, kann Hinweise unter 07951 4800 melden.

Crailsheim: Aufgebrochene Schultür

An einer Schule in der Kurt-Schumacher-Straße wurde am Sonntag gegen 15:30 Uhr festgestellt, dass die Haupteingangstür aufgebrochen war und sich laut Zeugenaussagen Personen im Inneren des Gebäudes aufhielten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten keine Personen angetroffen werden. Weitere Zeugen, die Beobachtungen in diesem Fall machen konnten, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall bei Abbiegevorgang

Am späten Freitagabend gegen 23:10 Uhr fuhren ein 19-jähriger Daimler-Fahrer hinter einem 53-jährigen Seat-Fahrerin die K2576, als beide an der Stuttgarter Straße nach rechts abbiegen wollten. Die 53-Jährige bremste verkehrsbedingt ab, was der 19-Jährige übersah und auf den Seat auffuhr. Hierdurch wurde die Fahrerin leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Trunkenheit im Straßenverkehr führt zu Widerstand

Aufgrund des Verdachts von Trunkenheit im Straßenverkehr, sollte am Freitag gegen 23 Uhr bei einem 27-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt werden. Gegen die Maßnahmen der Polizei weigerte sich der Mann, des Weiteren beleidigte er die eingesetzten Beamten. Der 27-Jährige Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands und Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Schwäbisch Hall: Autoreifen zerstochen

Am Freitag in einem Zeitraum von 16:05 Uhr bis 18:15 Uhr wurde in der Salienstraße beide hinteren Fahrzeugreifen eines VW zerstochen, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 0791 4000 zu melden.

Gaildorf: Bremsvorgang verursacht Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 17:15 Uhr kam es auf der B19 zwischen Ottendorf und Westheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 29-jähriger BMW-Fahrer einem 41-jährigen MG-Fahrer hinten auffuhr, als dieser gerade bremste. Durch die Kollision wurde der 41-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Schwäbisch Hall: Roller entwendet und in Teich entsorgt

In der Schenkenseestraße wurde zwischen Freitag 21 Uhr und Samstag 6:30 Uhr ein nicht abgeschlossener Roller, welche hinter einem Wohnhaus abgestellt war entwendet, und aufgrund eines leerem Tanks in einem Teich auf einem Sportgelände im Schenkensee entsorgt. Im selben Zuge wurde das Versicherungs-Kennzeigen entwendet. Am Roller entstand eine Beschädigung im Frontbereich und ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 bei der Polizei zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 8 und 16:10 Uhr wurde in der Straße "Kurzer Graben" ein Daimler-Benz durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am vorderen rechten Fahrzeugeck beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Braunsbach: Dach beschädigt - Zeugen gesucht

Am Samstag in einem Zeitraum von 11 bis 11:30 Uhr wurde in der Pfalzgasse durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer das Dach sowie die Dachrinne eines Hauses beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Lkw gehandelt haben, welcher anschließend in Fahrtrichtung Kirchsteige fuhr. Personen, welche verdächtige Hinweise machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

