Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Unfall: LKW-Fahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Mittwochmorgen (11.12.2024) ist es in der Mattenbachstraße in Kreuztal zu einer Unfallflucht gekommen.

Ein noch unbekannter LKW-Fahrer touchierte gegen 8:45 Uhr einen am Straßenrand geparkten Renault Clio. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Geisweid davon. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen weißen LKW mit Auflieger. Am PKW entstand Sachschaden.

Eine Fahndung der eingesetzten Polizeistreife verlief negativ.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal sucht daher nun Zeugen, die den flüchtigen LKW beobachtet haben und bittet um Hinweise unter der 02732/909-0.

