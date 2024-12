Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Wohnungseinbrüche in Bad Berleburg - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

In den vergangenen Tagen ist es in Bad Berleburg zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen.

In der Straße Am Gehre suchten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Einfamilienhäuser auf. Die Taten wurden am gestrigen Dienstag (10. Dezember) entdeckt. Die Tatzeit dürfte zwischen Samstag (07. Dezember) bzw. Montag (09. Dezember) und dem gestrigen Dienstag gelegen haben. In einem Fall öffnete man gewaltsam ein Fenster und verschaffte sich so Zutritt zu dem Haus. Hier durchwühlten der oder die Täter zahlreiche Schränke. Nach bisherigem Kenntnisstand fehlt Schmuck und Bargeld. Bei dem zweiten Wohnhaus drangen die Täter vermutlich gewaltsam über eine Kellertür ein. Nach derzeitigem Stand machten die Täter bei diesem Einbruch keine Beute.

Am späten Montagabend (09. Dezember) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Haspelstraße. Ein Zeuge meldete sich am Dienstag bei der Polizei und gab an, dass er am Vorabend verdächtige Kratzgeräusche an der Haustür gehört habe. Dies sei gegen ca. 22:45 Uhr gewesen. Als er an der Haustür nachschaute, habe er durch die Milchglasscheibe zwei Personen erkennen können, die sich nach Ansprechen durch die geschlossene Tür entfernt hätten. Eine Person sei schlank, ca. 1,90 m groß und mit einer hellen Hose bekleidet gewesen.

Etwa eine Stunde später habe er erneut die Personen im näheren Umfeld gehört. Später habe er dann Aufbruchspuren an seiner Haustür bemerkt und wolle dies nun zur Anzeige bringen.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02751/909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell