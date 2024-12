Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei stellte minderjährigen Einbrecher #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Montagabend ist es zu einem Einbruch in einen Jugendtreff an der Krottorfer Straße in Freudenberg gekommen. Dank einer aufmerksamen Zeugin stellte die Polizei einen Jugendlichen im Nahbereich.

Gegen 22:15 Uhr meldete sich eine aufmerksame Anwohnerin auf der Polizeileitstelle. Diese teilte mit, dass sie zunächst ein Geräusch von dem Jugendtreff wahrgenommen habe. Als sie aus dem Fenster geschaut habe, sah sie eine männliche Person, die zunächst vor dem Gebäude auf und ab ging und anschließend hinter dem Gebäude verschwand.

Sofort entsandte Streifenwagen stellten fest, dass eine Scheibe auf der rückwärtigen Seite des Jugendtreffs eingeschlagen wurde. Dank den Angaben der Melderin stellten die Beamten im Nahbereich eine Person fest, auf die die Personenbeschreibung zu traf. Neben Schnittverletzungen an den Händen fanden die Beamten Schokoriegel, die er ersten Erkenntnissen nach geklaut hatte.

Die Polizisten brachten den Jungen für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen zur Wache nach Weidenau. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er an die Mutter übergeben. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls hat die Kriminalpolizei übernommen.

