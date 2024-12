POL-SI: Polizei schnappte dank aufmerksamen Zeugen zwei Diebe #polsiwi

Kreuztal (ots) - Effektiver hätte die Mittagspause nicht sein können. Am Donnerstagmittag (05.12.2024) stellte ein Ermittlungsbeamter, in einem Supermarkt an der Marburger Straße in Kreuztal, einen aus vorherigen Verfahren bekannten 28-jährigen Mann fest. Da der Verdacht nahe lag, dass er auch diesmal wieder mit ...

mehr