Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung - wichtige Zeugin gesucht!

Ratzeburg (ots)

09. Dezember 2024 | Kreis Stormarn - 18.11.2024 - Bad Oldesloe

Bereits am 18.11.2024, kam es in einer Bushaltestelle in der Salinenstraße in Bad Oldesloe, in Höhe der Stadtschule zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine noch unbekannte Pkw-Fahrerin wurde auf das Geschehen aufmerksam, hupte und stoppte ihr Fahrzeug. Daraufhin entfernte sich drei Tatverdächtige unerkannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich gegen 20.40 Uhr ein 37-jähriger Mann in der Bushaltestelle Salinenstraße auf und kam mit einem anderen Mann kurz ins Gespräch. Kurz darauf gingen drei Jugendlichen an dieser Bushaltestelle vorbei und wurden ebenfalls vom 37-Jährigen angesprochen. Diese drei Personen sind daraufhin unvermittelt auf den Geschädigten losgegangen. Sie schlugen und traten ihn bis er am Boden lag und auch noch dort, erhielt er mehrere Schläge und Tritte gegen seinen Körper.

Erst durch die aufmerksam gewordene Pkw-Fahrerin, die hupte und anhielt, ließen die Tatverdächtigen von ihrem Opfer ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der 37-jährige Geschädigte wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die drei männlichen, jugendlichen Tatverdächtige im augenscheinlichen Alter von ca. 17 Jahren konnten wie folgt beschrieben werden:

Der erste Täter ist von schlanker Statur, trägt lockiges dunkles Haar sowie einen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Helly Hansen Jacke.

Der zweite Tatbeteiligte ist ebenfalls von schlanker Statur. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Wollmütze, eine dunkle Jacke und eine blaue Jeans.

Zum dritten Täter kann lediglich gesagt werden, dass er auch von schlanker Statur gewesen sei und dunkle Haare habe.

Die ermittelnde Kriminalpolizei in Bad Oldesloe sucht nach Zeugen der Auseinandersetzung und insbesondere nach der Pkw-Fahrerin. Wer sachdienliche Hinweise, auch zur Identität der Tatverdächtigen, geben kann, melde sich bitte unter der Telefonnummer 04531/501-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell