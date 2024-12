Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ladendieb auf frischer Tat ertappt - Untersuchungshaftbefehl erlassen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

09. Dezember 2024 | Kreis Stormarn - 07.12.2024 - Ahrensburg

Samstagnachmittag (07.12.2024) hat die Polizei einen 38-jährigen Mann festgenommen, nachdem er in einem Supermarkt am Rathausplatz in Ahrensburg versucht haben soll, diverse Waren (u.a. Kosmetikartikel) zu entwenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Polizei gegen 14:15 Uhr darüber informiert, dass ein Ladendieb im Supermarkt auf frischer Tat ertappt worden sein soll.

Die hinzugerufenen Beamten konnten bei dem Mann Stehlgut im Wert von mehreren hundert Euro feststellen. Doch damit nicht genug, denn der 38-Jährige soll dem Supermarktpersonal bereits am Vortag aufgefallen sein. Vor den Beamten räumte der Ladendieb ein, dass er auch am Freitag schon Waren aus dem Markt entwendet habe.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen, da dieser über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck erfolgte eine Vorführung des 38-jährigen Tatverdächtigen bei einer Haftrichterin des Amtsgerichtes Lübeck. Diese folgte dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehl, so dass der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls aufgenommen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Timo Knorr, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell