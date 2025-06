POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht - Versuchter Motorraddiebstahl - Feuerwehreinsatz - Fahrraddiestahl - Betrunkene Autofahrerin u.a.

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Montag gegen 16:10 Uhr kam es in der Straße Alter Postplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen / jungen Erwachsenen. Hierbei soll eine Person eine Waffe, vermutlich eine Soft-Air-Pistole, mitgeführt und damit auch geschossen haben. Dieser Mann wurde von einem Zeugen als etwa 170 cm groß mit südländischem Aussehen beschrieben, zur Tatzeit soll er dunkel gekleidet gewesen sein und eine schwarze Bauchtasche der Marke Gucci getragen haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Remshalden-Geradstetten: Versuchter Motorraddiebstahl

Zwischen Donnerstag, 29.05.2025 und Montag, 16.06.2025 versuchten bisher unbekannte Diebe ein Motorrad, das in einem Gartenhaus in der Straße Am Kelterwiesenbach abgestellt war, zu entwenden. Den Tätern gelang es nicht, das Fahrzeug zu starten, allerdings verursachten sie beim Versuch, das Zweirad zu stehlen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 zu melden.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Am Montag gegen 11:15 Uhr geriet auf dem Balkon eines Gebäudes in der Steinbeisstraße aus bislang noch unbekannter Ursache ein Mülleimer in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Durch das Feuer wurde eine Türe sowie Teile des Balkons beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3000 Euro. Personen kamen beim Brand nicht zu Schaden.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde ein schwarzes Pedelec vom Hersteller Deruiz, das im Rembrandtweg gesichert abgestellt war, gestohlen. Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf rund 1400 Euro. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Autofahrerin mit über zwei Promille gestoppt

Einer Streife des Polizeireviers Fellbach fiel am Montagabend gegen 18:30 Uhr in der Schorndorfer Straße eine Audi-Fahrerin aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auf. Als die Frau einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb die Frau neben einer Blutprobe auch gleich ihren Führerschein abgeben musste.

Fellbach: Baum umgesägt

In der Nacht auf Dienstag wurde in der Bühlstraße von bisher unbekannten Tätern ein Baum umgesägt und hierdurch zerstört. Der Baum lag zur Hälfte auf der Fahrbahn und musste durch die Feuerwehr beseitigt werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Großerlach-Grab: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 20-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montagabend kurz nach 21 Uhr die Sulzbacher Straße und stürzte hierbei im Bereich einer Kurve alleinbeteiligt. Der Biker zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

