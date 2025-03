POL-EU: Radfahrer stürzt

Kall (ots) - Am Montagnachmittag (24. März) gegen 14.45 Uhr kam es in einem Bus auf der Trierer Straße in Kall zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 62-jährigen Mann und einer 26-jährigen Frau. Der gehbehinderte Mann, der mit einem Gehstock unterwegs war, wollte in den Bus einsteigen und einen der Behindertenplätze nutzen. Dort saß jedoch bereits die 26-jährige Frau. Als er sie aufforderte, den Platz zu verlassen, kam es zunächst zu einer verbalen ...

