POL-EU: Balkonbrand griff auf Dach über

Euskirchen-Kirchheim (ots) - Ein 49-jähriger Mann aus Euskirchen leerte in der vergangenen Woche seinen Kachelofen. Am Freitag (21. März) wollte der Mann die Asche sowie Baumschnitt in seinem Waldgebiet an der Hahnenberger Straße in Euskirchen-Kirchheim abladen. Dabei kam es zu einem Flächenbrand von etwa 50 Quadratmetern. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - ...

