POL-NMS: 240729-2-pdnms Zeugenaufruf nach falschen Dachdeckern, Neumünster

Neumünster (ots) - Die Löscharbeiten auf dem Recyclinghof in der Leinestraße in Neumünster wurden erfolgreich abgeschlossen. Die Straße ist wieder für den Verkehr freigegeben. Nach dem Brand auf einem Recyclinghof in der Leinestraße, der am 26. Juli 2024 um 03:37 Uhr gemeldet wurde, sind die Löscharbeiten ...

mehr