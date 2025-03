POL-EU: Hinterreifen weggerutscht

Euskirchen (ots) - Manchmal ist weniger mehr. Aber nicht immer. Besonders nicht, wenn es um Alkohol am Steuer geht. Am frühen Sonntagmorgen (23. März) fiel Polizeibeamten gegen 0.20 Uhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer auf der Kommerner Straße in Euskirchen auf. Die Heckklappe vom Fahrzeug war geöffnet, während der Fahrer munter in Fahrtrichtung Euskirchen-Euenheim fuhr. Die Polizeibeamten hielten den Mann an, um der ...

mehr