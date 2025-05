POL-HF: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Polizei sucht Zeugin

Bünde (ots) - (jd) Während die Hauseigentümerin am Dienstagnachmittag (6.5.), um etwa 16.00 Uhr in ihrem Garten beschäftigt war, drangen bisher unbekannte Tatverdächtige in ihr Haus an der Uhlendiekstraße ein. Sie betraten das Haus durch eine Terrassentür und durchsuchten einen angrenzenden Raum. Hier nahmen sie eine Geldbörse an sich, in der sich Bargeld in ...

mehr