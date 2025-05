Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Bargeld entwendet

Bünde (ots)

(jd) Während die Hauseigentümerin am Dienstagnachmittag (6.5.), um etwa 16.00 Uhr in ihrem Garten beschäftigt war, drangen bisher unbekannte Tatverdächtige in ihr Haus an der Uhlendiekstraße ein. Sie betraten das Haus durch eine Terrassentür und durchsuchten einen angrenzenden Raum. Hier nahmen sie eine Geldbörse an sich, in der sich Bargeld in dreistelliger Höhe befand. Aus einer weiteren Geldbörse entwendeten sie ebenfalls Bargeld in dreistelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

