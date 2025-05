Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Meller fährt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Löhne (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford gestern (6.5.), um 19.18 Uhr einen Mercedes auf der Oeynhauser Straße. Der bis dahin unbekannte Fahrer des Mercedes missachtete die für ihn Rotlicht zeigende Ampel und bog in Richtung Königstraße ab. In Folge dessen wurde eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Der Fahrer, ein 24-Jähriger aus Melle, zeigte Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum. Ein entsprechender Test, der noch vor Ort durchgeführt wurde, verlief positiv. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Meller, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

