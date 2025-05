Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hyundai überschlägt sich nach Zusammenstoß mit BMW - Beifahrerin schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(jd) Ein 66-jähriger Herforder fuhr am Montag (5.5.), um 19.10 Uhr auf der Gaußstraße und beabsichtigte, die Kreuzung zur Ahmser Straße in Richtung Kirschgarten zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein 48-jähriger Mann aus Lage mit seinem BMW auf der Ahmser Straße in Richtung Autobahn. Als die Ampelanlage für ihn Grünlicht zeigte, fuhr der BMW-Fahrer in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Durch die starke Wucht des Aufpralls überschlug sich der Hyundai und kam im weiteren Verlauf auf der Straße zum Stehen. Der 66-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Seine Beifahrerin, eine 69-jährige Herforderin, wurde schwer verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort ebenfalls mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden liegt bei rund 29.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell