Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannter entwendet Geldbörse

Herford (ots)

(jd) Gegen 14.30 Uhr kehrte ein Herforder gestern (5.5.) zu seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hermannstraße zurück. Während er die Eingangstür aufschloss, wurde er von einer ihm unbekannten männlichen Person angesprochen: Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann bat darum, die Toilette des Herforders zu benutzen. Dieser ließ den Unbekannten daraufhin in seine Wohnung und holte dann auf Bitten des Unbekannten einen Kugelschreiber aus einem Nebenraum. Während sich der Herforder im Nebenraum befand, entwendete der 170 bis 180 cm große Mann die Geldbörse des Seniors, die sich in einer Tasche an dessen Rollator befand. In der Geldbörse befanden sich diverse Ausweisdokumente und Geldkarten sowie eine dreistellige Summe Bargeld. Der Unbekannte hat eine kräftige Statur, dunkle kurze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose und eine hellbraune Jacke. Zeugen, die Angaben zu dieser Person machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

