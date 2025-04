Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Brand und zwei Einbruchstaten

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht, in dem Zeitraum von ca. 03:20 bis 03:40 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Motorrad auf einem Parkplatz eines Mehrparteienhauses in der Nadorster Straße in Brand. Im Folgenden schlug das Feuer auf ein weiteres Motorrad und einen Pkw über. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Anwohner das in Flammen stehende Motorrad und alarmierte unverzüglich die Feuerwehr. Trotz der sofort eingeleiteten Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurden beide Motorräder vollständig zerstört. Der Pkw brannte im Bereich des Hecks ab. Die Polizei schätzt den dadurch entstandenen Schaden auf einen Betrag in fünfstelliger Höhe. Personen sind nicht verletzt worden. Die Ermittlungen dauern an.(454325)

In Oldenburg ist es zudem zu zwei Einbruchstaten gekommen:

In dem Zeitraum von Montagabend bis gestern Morgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Kellergeschoss eines Geschäftshauses in der Emsstraße ein. Durch den Keller gelangten sie in weitere Räumlichkeiten des Hauses, durchsuchten diese und entwendeten diverse elektronische Geräte.(449618)

In der Straße Wittsfeld hebelten unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagabend Fenster eines Wohnhauses auf und gelangen auf diese Art und Weise in das Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Bislang ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde.(446984)

Wer in den genannten Fällen sachdienliche Hinweise geben kann und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0441-790 4115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell