POL-OL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Oldenburg (ots) - Nach mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet von Oldenburg hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Im Friedhofsweg in Oldenburg wurden der Polizei am Wochenende zwei Wohnungseinbruchdiebstähle gemeldet: In dem Zeitraum von 08. Bis zum 12. April drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung ein. Die Wohnung wurde durch die Unbekannten durchsucht und Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet. Die ...

