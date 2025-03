Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Schmorbrand in Mainzer Kino sorgt für kurzzeitige Schließung

Mainz (ots)

Am Donnerstagabend führte ein Schmorbrand in einem Kino in der Mainzer Altstadt zu einer rund 1,5-stündigen Unterbrechung des Kinobetriebs. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr wurde durch die Brandmeldeanlage alarmiert, nachdem in einem geschlossenen Raum des Kinos eine Rauchentwicklung festgestellt worden war. Um die betroffenen Bereiche sicher zu entrauchen, setzten die Einsatzkräfte ein spezielles Entlüftungsgerät ein. Während der Maßnahme blieb das Kino für die Besucher geschlossen.

Neben der Berufsfeuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Nachdem der Rauch vollständig entfernt und die Räumlichkeiten überprüft worden waren, konnte der Kinobetrieb wieder regulär aufgenommen werden.

Die Feuerwehr bedankt sich für das besonnene Verhalten der Kinobesucher und des Personals sowie für die reibungslose Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell