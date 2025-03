FW Mainz: Zwischenstand von Feuerwehr und Sanitätsdienst zum Mainzer Rosenmontagszug

Mainz (ots) - Am Samstagnachmittag, 01.03.2025 gegen 15:14 Uhr kam zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Mainz-Laubenheim. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren im Erdgeschoss mehrere Fenster bereits geplatzt und meterhohe Flammen schlugen heraus. Durch die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Laubenheim wurde umgehend der Löschangriff zur Brandbekämpfung im ...

mehr