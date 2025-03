Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Gebäudebrand in Mainz-Laubenheim - Einfamilienhaus komplett ausgebrannt

Mainz (ots)

Am Samstagnachmittag, 01.03.2025 gegen 15:14 Uhr kam zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Mainz-Laubenheim. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren im Erdgeschoss mehrere Fenster bereits geplatzt und meterhohe Flammen schlugen heraus. Durch die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Laubenheim wurde umgehend der Löschangriff zur Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes vorbereitet. Parallel dazu wurde über die Schnellangriffseinrichtung die Außenbrandbekämpfung eingeleitet. Die Innenbrandbekämpfung gestaltete sich als schwierig, weil sich der Brand bereits im gesamten Erdgeschoss ausgebreitet hatte. Zur Brandbekämpfung mussten mehrere Trupps eingesetzt werden.

Im weiteren Einsatzverlauf konnte festgestellt werden, dass die Holztreppe gebrannt hatte und sich der Brand über die Holzdecken bis zum Dachgeschoss ausgebreitet hatte. Da frühzeitig klar war, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden, wurden weitere Löschmaßnahmen von außen fortgesetzt, um die Einsatzkräfte durch eine mögliche Einsturzgefahr nicht zu gefährden. Zur Außenbrandbekämpfung kamen die Drehleiter und mehrere Strahlrohre zum Einsatz. Um eine effektive Brandbekämpfung durchzuführen, musste das Dach des Gebäudes im weiteren Einsatzverlauf aufwendig geöffnet werden. Ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden.

Derzeit wird durch die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige-Feuerwehr Mainz-Hechtsheim und das Technische Hilfswerk eine Brandwache gestellt.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehren Mainz-Laubenheim und Mainz-Hechtsheim, der Rettungsdienst, das Technische Hilfswerk, die Polizei, der Kriminaldauerdienst und die Mainzer Netze mit mehr als 60 Einsatzkräften.

