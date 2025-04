Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach Einbrüchen

Oldenburg (ots)

Nach mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet von Oldenburg hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Im Friedhofsweg in Oldenburg wurden der Polizei am Wochenende zwei Wohnungseinbruchdiebstähle gemeldet:

In dem Zeitraum von 08. Bis zum 12. April drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung ein. Die Wohnung wurde durch die Unbekannten durchsucht und Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet. Die Täter konnten unerkannt flüchten. (441750)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (um ca. 01:00 Uhr) drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus durch Aufhebeln der Terrassentür ein und entwendeten ebenfalls einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe. (437531)

In der Klingenbergstraße hebelten Unbekannte am Samstag in dem Zeitraum von 11:00 bis 20:30 Uhr die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie konnten mit Bargeld in vierstelliger Höhe unerkannt entkommen. (440072)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0441-7904115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell