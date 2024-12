Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Auseinandersetzung - 24-Jährige schlägt und tritt nach Bundespolizisten

Hagen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (8. Dezember) soll es zu einem Streit zwischen dem Zugpersonal und einer Reisenden im Hagener Hauptbahnhof gekommen sein. Bundespolizisten kontrollierten die Frau, welche sich jedoch gegen die Mitnahme zur Wache wehrte.

Gegen Mitternacht informierte ein Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über eine Auseinandersetzung in der RB 40. Der Zug befand sich bereits auf dem Bahnsteig zu Gleis 18 im Hauptbahnhof Hagen. Die Beamten begaben sich unverzüglich zu der Örtlichkeit. Der Zugbegleiter kam diesen bereits in der Haupthalle mit einer 24-Jährigen entgegen. Zuvor soll sich die polnische Staatsbürgerin gegenüber dem Bahnmitarbeiter aggressiv verhalten und diesen bei seiner Tätigkeit mit dem Mobiltelefon gefilmt haben. Die Einsatzkräfte konfrontierten die Frau mit den Vorwürfen, welche diesen äußert aggressiv entgegnete und augenscheinlich Videoaufzeichnungen mit ihrem Smartphone tätigte. Die Polin ignorierte die Aufforderung, dies zu unterlassen, und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Als ein Beamter diese am Arm festhielt, schlug sie ihn gegen die Schulter. Die Uniformierten brachten die Aggressorin zur Bundespolizeiwache. Hiergegen sperrte sie sich, ließ sich mehrfach fallen, schlug und trat wild um sich. Des Weiteren beleidigte sie die Beamten in englischer und polnischer Sprache. Eine Bodycam zeichnete die Handlungen auf.

Bei einer Durchsuchung konnte schließlich ihre Identitätskarte aufgefunden werden. Auch hierbei leistete sie Widerstand. Ein Atemalkoholtest ergab, dass die Polizeibekannte mit 2,5 Promille alkoholisiert war. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde die 24-Jährige in das Gewahrsam der Polizei Hagen gebracht.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Beleidigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell