Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfall mit Bahnschranke

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Freitag, 23.08.2024, kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Bahnübergang der Unteren Hauptstraße in Löffingen. Beim Überfahren des Bahnübergangs soll die Fahrerin eines Pkw die Haltesignale zu spät bemerkt haben. Sie hielt ihr Fahrzeug auf dem Bahnübergang an, um es zurückzusetzen. Dabei sei der Motor des Pkw ausgegangen. Die Fahrerin konnte den Motor wieder starten und rückwärtsfahren. Noch beim Rückwärtsfahren prallte die bereits herunterkommende Schranke im Frontbereich auf den Pkw. Die Fahrerin konnte noch rechtzeitig den Bereich des Bahnübergangs mit dem Auto verlassen bevor der Zug herannahte. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden, die Bahnschranke blieb unbeschädigt. Die Pkw-Fahrerin wurde nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell