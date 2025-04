BPOL-KS: Geschlechtsteil entblößt

Kassel (ots) - Am heutigen Freitagmorgen (11. 4.) gegen 05:11 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter am Haupteingang des Bahnhofs Kassel-Wilhelmshöhe einen Feuermelder ein und löste dadurch einen Feueralarm aus. In der Folge rückte ein Löschzug der Feuerwehr Kassel zum Einsatzort aus. Ein Brand konnte nicht ...

mehr