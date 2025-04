Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugenaufruf der Bundespolizei - Missbrauch eines Feuermelders am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe

Kassel (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (11. 4.) gegen 05:11 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter am Haupteingang des Bahnhofs Kassel-Wilhelmshöhe einen Feuermelder ein und löste dadurch einen Feueralarm aus. In der Folge rückte ein Löschzug der Feuerwehr Kassel zum Einsatzort aus. Ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Die Brandmeldeanlage wurde durch die Feuerwehr zurückgestellt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen bzw. Nothilfemitteln (§ 145 StGB) eingeleitet.

Neben strafrechtlichen Konsequenzen drohen dem Verursacher auch zivilrechtliche Forderungen, insbesondere im Hinblick auf die entstandenen Einsatzkosten der Feuerwehr.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 / 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

