Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Eisautomaten an - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Montagmorgen (5.5.), gegen 6.30 Uhr, dass die Front eines Eisautomaten aufgebrochen worden war und verständigte die Polizei. Der Automat befindet sich auf einem Grundstück an der Lübbecker Straße. Der oder die unbekannten Täter hebelten offenbar die Front des Automaten mittels eines Werkzeugs auf und beschädigten diesen dadurch erheblich. Aus dem Inneren des Automaten entwendeten sie eine Geldkassette. Die Auswertung des Videomaterials aus einer Überwachungskamera dauert noch an. Der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

