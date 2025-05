Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tabakwaren entwendet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes an der Mozartstraße bemerkte am Dienstag (6.5.), gegen 12.15 Uhr eine offenstehende Bürotür im Lagerbereich des Gebäudes. Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen die Tür gewaltsam an, um sie dann öffnen zu können. Aus dem Büroraum entwendeten sie verschiedene Tabakwaren, die dort gelagert wurden. Insgesamt entstand dadurch ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

