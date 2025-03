Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Beteiligter nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen einen Mann, der am Samstagabend (01.03.2025, 22.28 Uhr) an einer körperliche Auseinandersetzung mit einem 30-jährigen Oelder am Oelder Bahnhof beteiligt war.

Der Oelder soll zuvor eine Frau belästigt haben. Der Beteiligte sei dazwischengegangen und es habe sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, wobei der 30-Jährige eine Machete bei sich hatte, ohne diese einzusetzen.

Nachdem Zeugen die Polizei gerufen hatten und Blaulicht erschien, verließ der Beteiligte den Bereich um den Bahnhof. Ob er verletzt wurde ist unbekannt.

Wir bitten den Beteiligten und weitere Zeugen sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

