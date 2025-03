POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß zweier Pkw - eine Leichtverletzte

Warendorf (ots) - Zwei Autofahrer sind bei einem Zusammenstoß im Gegenverkehr am Samstag (01.03.2025, 09.40 Uhr) in Beckum verletzt worden. Eine 56-jährige Wadersloherin fuhr mit ihrem Pkw auf dem Lippweg aus Diestedde kommend in Fahrtrichtung Beckum. Zeitgleich war ein 29-jähriger Fahrer aus Erwitte mit seinem Pkw auf dem Lippweg aus Beckum kommend in Fahrtrichtung Diestedde unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt ...

