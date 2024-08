Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte haben versucht in der Nacht zum Samstag (03.08.2024) in ein Wohnhaus an der Schwabstraße einzubrechen. Die Täter wollten sich zwischen 17.30 Uhr und 08.45 Uhr Zugang zum Wohnhaus verschaffen, was allerdings misslang. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnacht (03.08.2024 bis 04.08.2024) sind unbekannte Täter in eine Wohnung an der Böblinger Straße eingebrochen. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 00.30 Uhr durchsuchten sie die gesamte Wohnung eines Mehrfamilienhauses und nahmen diverse Gegenstände mit. Die unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell