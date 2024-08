POL-S: Roller gestohlen

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (04.08.2024) einen 18 Jahre alten Mann in der Königstraße ausgeraubt. Eine Gruppe aus zirka sechs Männern sprach den 18-Jährigen gegen 02.45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 49 an und forderte zehn Euro Bargeld. Als der junge Mann das Geld nicht herausgeben wollte, schlugen die Männer den Mann und stahlen ihm sein Handy sowie 50 Euro. Zeugen werden ...

mehr