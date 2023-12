Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Anhänger mit Sportsboot entwendet; Kripo sucht Zeugen: Falscher Polizeibeamter ruft bei Seniorin an; Diebe hatten es auf Sportuhren abgesehen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche: An der Wohnungstür ausgeraubt - Hanau

(fg) Er wollte die Wohnungstür des Mehrfamilienhauses in der Corniceliusstraße (einstellige Hausnummern) aufschließen, wurde hierbei von einem unbekannten Duo überrascht und ausgeraubt. Ein 81-Jähriger wurde am späten Mittwochabend, kurz nach 23 Uhr, an seiner Wohnungstür abgepasst und bekam nach eigenen Angaben von einem der Täter unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der andere habe seine Jacke sowie Hose durchsucht und ein Etui, in dem sich EC-Karten befanden, entwendet. Anschließend flüchtete das Duo auf Fahrrädern in Richtung Nordstraße. Der eine Täter war etwa 1,80 Meter groß, circa 20 Jahre alt, hatte eine athletische Figur und dunkle sowie glattrasierte Haare. Er war dunkel gekleidet und trug schwarze Handschuhe. Sein Komplize war 1,70 bis 1,75 Meter groß, schmal und ebenfalls dunkel gekleidet. Der Senior wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in einem Rettungswagen behandelt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Raubes und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Mercedes in der Krämerstraße geklaut - Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) In der Nacht zum Donnerstag waren Autodiebe in der Krämerstraße zugange und entwendeten eine Mercedes E-Klasse, an der HU-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 1026 angebracht waren. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Mittwochabend, 20 Uhr, vor dem City Kiosk in der Krämerstraße abgestellt und den Diebstahl am Donnerstagmorgen, 0.30 Uhr, festgestellt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Autodiebstahl sowie zum Verbleib der E-Klasse geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Anhänger mit Sportsboot entwendet - Hanau/Klein-Auheim

(fg) Unbekannte haben einen in der Ernst-Leitz-Straße in Klein-Auheim abgestellten Anhänger mit einem Sportsboot entwendet, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Zwischen Montagvormittag, 11.30 und Mittwochmorgen, 8.15 Uhr, ereignete sich der Diebstahl. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurde das Gefährt, an dem FB-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 126 angebracht waren, durch einen Kastenwagen angehängt und abtransportiert. Der Anhänger war mit einem Anhängerschloss gesichert, welches offensichtlich geknackt wurde. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Telefonnummer 06181 9597-0.

4. Zeugen gesucht: Wer hat den Unfall beobachtet? - Bruchköbel

(cb) Ein Radfahrer und Lastkraftwagen waren am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, im Einmündungsbereich Im Atzelgraben/ Waldseestrasse unterwegs. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Zweiradfahrer dem Brummi nach eigenen Angaben ausweichen, verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Der Fahrradfahrer erlitt dadurch leichte Verletzungen. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang sucht die Polizei nun Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181 9010-0.

5. Kripo sucht Zeugen: Falscher Polizeibeamter ruft bei Seniorin an - Nidderau/Heldenbergen

(jm) Ein Betrüger rief am Mittwochnachmittag bei einer Seniorin aus Heldenbergen an und gab sich als Polizeibeamter aus. In dem zweistündigen Gespräch gaukelte der Anrufer von festgenommenen Einbrechern in der Nachbarschaft und einer Liste vor, auf welcher die Geschädigte stehe. Mit dieser Geschichte schaffte es der Täter, dass die Angerufene Geld in einen Kochtopf steckte und diesen kurz nach 18 Uhr vor ihre Hauswand stellte. Die Polizei betont, dass Behörden niemals am Telefon Geld verlangen, das zudem noch draußen deponiert oder an fremde Personen übergeben werden soll. Ein Abholer oder eine Abholerin hat vermutlich unmittelbar danach den Kochtopf mit dem Bargeld mitgenommen. Auch wenn von der Person keine Beschreibung vorliegt, könnte diese mit dem Kochtopf in der Hand aufgefallen sein. Die Polizei bittet daher Anwohner oder Passanten, die im Bereich Bahnhofstraße zwischen der Straße "Am Lindenbaum" und Stifterstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden. Die Beamten raten daher:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten!

- Geben Sie am Telefon keine Details zu finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

- Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit.

- Legen Sie einfach auf, wenn Sie nach Geld, Wertgegenständen oder persönlichen Daten gefragt werden.

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

- Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei den örtlich zuständigen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann vom Polizeipräsidium Südosthessen der Ansprechpartner. Telefonisch ist er unter der Rufnummer 06181 100-233 zu erreichen

6. Diebe stahlen Baumaschinen - Nidderau/Heldenbergen

(jm) Diebe waren am Dienstag auf einer Baustelle in der Hügelstraße unterwegs und erbeuteten unter anderem zwei Rüttelstampfer sowie zwei Rüttelplatten. Zwischen 7 und 10.30 Uhr entwendeten die Täter die Baumaschinen, die hinter einer Absperrung standen. Der Wert der Beute liegt bei über 10.000 Euro. Für den Abtransport könnte möglicherweise ein Fahrzeug genutzt worden sein. Die Polizei bittet daher Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

7. Diebe hatten es auf Sportuhren abgesehen - Gründau

(cb) Auf mehrere hochwertige Sportuhren hatten es Langfinger am Mittwochnachmittag in einem Sportgeschäft in der Rudolf-Walter-Straße abgesehen. Ersten Erkenntnissen nach betraten die bislang unbekannten Täter das Geschäft zwischen 13 und 16 Uhr. Vom Verkaufspersonal offenbar unbemerkt hebelten sie eine Vitrine auf und entwendeten anschließend zehn Sportuhren. Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 21.12.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell