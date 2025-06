Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Anwohnerin beobachtet Einbruch

Reichshof (ots)

Gegen 04:28 Uhr morgens sind Unbekannte am Montag (23. Juni) in eine Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Bieshausener Straße eingebrochen. Die zwei Personen entfernten die Rollladen am Wohnzimmerfenster und hebelten es anschließend auf. Dann durchsuchten sie die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Anwohnerin sah noch, wie eine augenscheinlich männliche Person mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet von dem Grundstück flüchtete und rief die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Laut der Zeugin, hatten Nachbarn in den Tagen zuvor einen Mann und eine Frau gesehen, die an dem Haus geschellt und Fragen gestellt hatten. Die Frau war etwa 1,65 Meter groß, hatte eine schlanke Figur und zu einem Zopf gebundene dunkle Haare. Sie trug auffällig viele Tattoos im Bereich des Haleses und Piercings im Gesicht. Der Mann war etwa zwischen 50 und 60 Jahren alt und hatte kurze, graue Haare. Die beiden Unbekannten waren mit einem weißen Pkw unterwegs. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell