Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spiegel abgeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Artern (ots)

Am Dienstag alarmierte die Eigentümerin eines Opel die Polizeibeamten des Kyffhäuserkreises. Sie hatte ihren Pkw am Straßenrand in der Puschkinstraße abgeparkt, als sich ein Mann zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr dem Fahrzeug näherte und beide Außenspiegel beschädigte sowie eine Delle im Blech auf der Beifahrerseite verursachte. Der Schaden wird auf über eintausend Euro geschätzt.

Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0129343

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell