Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seitenscheibe eines Pflegedienstfahrzeugs beschädigt

Nordhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Dr.-Robert-Koch-Straße die Seitenscheibe der Fahrertür eines Pflegedienstfahrzeugs am Dienstag im Zeitraum von 13 Uhr bis 19.45 Uhr. Die Scheibe des weißen VW Up! wurde auf unbekannte Weise zerstört und die Täter flohen anschließend. Entwendet wurde aus dem Fahrzeuginneren nichts.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0129328

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell