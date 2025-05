Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Hauswand kollidiert

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Wilhelmstraße ereignete sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mercedes mit einer Hauswand kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld fest, dass das Fahrzeug kurz zuvor an einer Unfallflucht beteiligt gewesen sei. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit kamen seitens der Beamten Zweifel auf, dass der Fahrzeugführer geeignet gewesen sei, das Fahrzeug sicher im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Zur Beweissicherung wurden Blutproben entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt, da der Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung besteht. Die Ermittlungen zu dem Unfall führt die Polizeiinspektion Eichsfeld.

