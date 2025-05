LPI-NDH: Unbekannte erbeuten Bargeld und persönliche Dokumente aus Wohnung - Zeugen gesucht

Artern (ots) - Am Dienstagmorgen berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über die Sprengung eines Geldausgabeautomaten in Artern. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6037727 In der Bankfiliale entstand ein erheblicher Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Nach gegenwärtigen Ermittlungen blieben umliegende Wohnung unbeschädigt und können weiterhin bewohnt werden. Neusten Erkenntnissen zur ...

mehr