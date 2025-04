PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Wohnhaus in Bad Homburg +++ Zigarettenautomaten in Oberursel aufgebrochen +++ E-Bike in Königstein entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Tatort: Bad Homburg, Seedammweg Tatzeit: Samstag, 19.04.2025, 03:10 Uhr

Unbekannte Täter betraten das Grundstück und erklommen mit einer nicht zum Grundstück gehörenden Alu-Anstell-Leiter den Balkon. Hiernach kletterten sie auf das Hausdach, deckten dieses teilweise ab und drangen in das Innere des Hauses ein. Hier durchsuchten die Täter mehrere Räume und verließen das Gebäude entweder über eine geöffnete Balkon- oder die Terrassentür. Über Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise zu der Tat oder der Herkunft der Leiter bitte an die Polizei Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Zigarettenautomaten aufgebrochen

1. Tatort: Oberursel, Herzbergstraße, Tatzeitraum: 17.04.2025 - 18.04.2025 2. Tatort: Oberursel, Dornbachstraße, Tatzeit: 19.04.2025, 02:32 Uhr

Unbekannten gelang es in beiden Fällen die Zigarettenautomaten aufzubrechen und die darin befindlichen Geldkassetten sowie die Zigaretten zu entwenden. Durch das Aufbrechen entstand erheblicher Schaden an den Geräten. Am 19.04.2025 bemerkten aufmerksame Anwohner die drei dunkel gekleideten, vermutlich jugendlichen, Täter bei ihrer Tatausführung und verständigten die Polizei. Den Tätern gelang jedoch noch vor Eintreffen der Streifen die Flucht. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zur Ergreifung der Täter. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder den Tätern bitte unter der Rufnummer 06171/62400 an die Polizeistation Oberursel.

Fahrraddiebstahl

Tatort: Königstein, Ölmühlweg Tatzeit: zwischen Mittwoch, 16.04.2025, 20:00 Uhr und Freitag, 18.04.2025, 18:00 Uhr

Im Tatzeitraum kam es zum Diebstahl eines E-Bikes. Das Mountainbike der Marke "Cube" im Wert von 3.900 Euro war vom Geschädigten unverschlossen in einer Gartenhütte im Ölmühlweg abgestellt worden. Unbekannte Täter entwendeten dieses samt Akku und Fahrradschloss.

Hinweise bitte an die Polizei in Königstein unter Telefon 06174/92660.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell