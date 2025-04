PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verfassungsfeindliche Schmierereien +++ 17-Jähriger leistet Widerstand

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Verfassungsfeindliche Schmierereien,

Königstein, Mammolshain, Feldgemarkung, Mittwoch, 09.04.2025 bis Mittwoch, 16.04.2025

(he)Gestern wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter in der Feldgemarkung nahe des Hardtgrundweges Bäume und eine Sitzbank, unter anderem mit Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen, beschmiert hatten. Den ersten Erkenntnissen zufolge muss dies zwischen dem 09.04.2025 und gestern Nachmittag geschehen sein. Es wurde ein Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise auf die Verursacher liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

2.17-Jähriger leistet Widerstand,

Königstein, Wiesbadener Straße, Frankfurter Straße, Mittwoch, 16.04.2025, 16:55 Uhr

(he)Gestern Nachmittag wehrte sich ein 17-Jähriger in Königstein gegen seine Festnahme durch die Polizei, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Gegen 17:00 Uhr wurde der Polizei zunächst mitgeteilt, dass der 17-Jährige in einer Wohnung während eines Streits seine Freundin angegriffen und ihr unter Anwendung von Gewalt persönliche Gegenstände entwendet habe. Eine entsandte Streife konnte den Jugendlichen in der Wiesbadener Straße, Ecke Frankfurter Straße antreffen. Dieser zeigte sich der Streife gegenüber aggressiv, spuckte und trat nach dieser und beleidigte diese auf das Übelste. Nach der erfolgten Festnahme und Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

