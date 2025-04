PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 17-Jährigen, Oberursel

Marburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(he) Die am vergangenen Freitag, 11. April 2025, 12:31 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 17-Jährigen aus Oberursel kann zurückgenommen werden. Der Junge wurde in Marburg von der Bundespolizei angetroffen. Von einer weiteren Verwendung des veröffentlichten Lichtbildes bitten wir abzusehen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell