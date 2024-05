POL-PDMT: Versammlung gegen die Schließung des Krankenhauses

Montabaur (ots) - Am Mittwoch, dem 08.05.2024, zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Montabaur auf Höhe der Hausnummer 21 zu eine Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein parkender PKW linksseitig am Kotflügel beschädigt. Der Verursacher, welcher an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte, entfernte sich in der Folge von der ...

