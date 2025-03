Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alleinunfall auf der Landstraße L514

Sankt Martin (ots)

Am Samstag, 08.03.2025 gegen 22 Uhr, wurde der PI Edenkoben gemeldet, dass an der L 514 ein beschädigter PKW im Graben stehen würde, was durch die Streife vor Ort auch so festgestellt werden konnte. Vermutlich war die fahrzeugführende Person in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte nach dem Unfall das Fahrzeug stehen gelassen.

Es ergaben sich Hinweise, dass der 23 Jahre alte Sohn des Fahrzeughalters das Auto geführt hatte und er zur Unfallzeit nicht fahrtauglich war, weswegen bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de, oder telefonisch unter 06323/ 955-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell