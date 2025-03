POL-PDLD: Kleine Kontrollstelle in der Luitpoldstraße - zwei Fahrer alkoholisiert

76889 Klingenmünster (ots) - Im Zeitraum vom 06.03.25, 18:00 Uhr bis zum Morgen des 07.03.2025 wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Federbach" in Klingenmünster eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter schoben vermutlich zunächst den Rollladen an einem Fenster im Erdgeschoß hoch und drangen anschließend durch gewaltsames Öffnen des Fensters ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Im ...

