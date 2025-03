Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76889 Klingenmünster: Einbruch in Einfamilienhaus

76889 Klingenmünster (ots)

Im Zeitraum vom 06.03.25, 18:00 Uhr bis zum Morgen des 07.03.2025 wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Federbach" in Klingenmünster eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter schoben vermutlich zunächst den Rollladen an einem Fenster im Erdgeschoß hoch und drangen anschließend durch gewaltsames Öffnen des Fensters ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Im Haus wurden sämtliche Räume offensichtlich nach Wertgegenständen durchwühlt. Zum Diebesgut kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Wer Beobachtungen, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten soll sich bitte an die Polizeiinspektion in Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder direkt an die Kriminalinspektion in Landau unter 06341 2870 wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell