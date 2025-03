Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Streit in Familiensachen

Landau (ots)

Einen Abend zum Vergessen erlebte eine 43-jährige am Freitag. Dieser startete damit, dass sie bei ihrem Ex-Mann einige Habseligkeiten abholen wollte. Hierbei gerieten die beiden jedoch dermaßen in Streit, dass es zu einem polizeilichen Einsatz kam. Im Rahmen dessen konnte der Streit in der Form geschlichtet werden, dass zu keinen strafrechtlichen relevanten Handlungen kam. Allerdings stand die Verantwortliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wollte die gepackten Sachen mit einem PKW abtransportieren. Dies musste verhindert werden, weshalb die gepackten Sachen in den PKW eingelagert, dieser verschlossen und der Schlüssel sichergestellt wurde. Daher musste die Verantwortliche unverrichteter Dinge und zu Fuß wieder von dannen ziehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell