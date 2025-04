POL-HG: Person bei Heckenbrand verletzt +++ Rüttelplatte gestohlen +++ E-Bike entwendet +++ Geld aus Fahrzeug gestohlen +++ Straßenlaterne stürzt nach Unfall auf Fußgängerin

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Person bei Heckenbrand verletzt,

Friedrichsdorf, Altkönigstraße,

Samstag, 12.04.2025, 16:51 Uhr

(cz)Am Freitagnachmittag geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Hecke in der Altkönigstraße in Friedrichsdorf in Brand, wodurch ein Anwohner verletzt wurde. Der 52-Jährige versuchte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Hecke zu löschen, mutmaßlich um ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Hierbei atmete er Rauchgase ein und wurde so verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Brand wurde letztendlich von der Feuerwehr gelöscht; das Haus blieb unbeschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen die Angaben zur Brandentstehung machen können werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Rüttelplatte gestohlen,

Friedrichsdorf, Quellenweg,

Donnerstag, 10.04.2025, 15:00 Uhr bis Freitag, 11.04.2025, 09:00 Uhr

(cz)Einen unbeobachteten Moment nutzten bislang unbekannte Täter aus, um von Donnerstag auf Freitag eine Rüttelplatte von einem Grundstück im Friedrichsdorfer Quellenweg zu entwenden. Hierbei öffneten die Diebe zunächst den Zaun des Grundstückes, indem sie mehrere Schrauben lösten und das Zaunelement danach aufschoben. Anschließend transportierten sie eine dort befindliche Rüttelplatte vom Gelände und entfernten sich mit der Baumaschine vom Tatort. Es ist davon auszugehen, dass die Täter hierzu ein Fahrzeug nutzten. Der Sachschaden am Zaun beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Hat jemand die Personen beim Aufladen und Abtransport der Baumaschine gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. E-Bike aus Tiefgarage entwendet,

Bad Homburg v. d. H., Ober-Eschbach, Am Grünen Weg, Mittwoch, 09.04.2025, 09:00 Uhr bis Samstag, 12.04.2025, 14:00 Uhr

(cz)Die Zeit von Mittwoch auf Samstag nutzten bisher unbekannte Täter aus, um ein E-Bike aus einer Tiefgarage in Bad Homburg Ober-Eschbach zu entwenden. Der Besitzer schloss sein blaues E-Bike der Marke "Orbea" am Mittwochmorgen in der Tiefgarage der Mehrfamilienhäuser "Am Grünen Weg" mit einem Schloss an. Als er am Samstagmittag sein Fahrrad nutzen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte es gestohlen hatten. Wie sich die Diebe Zutritt zu der Tiefgarage verschafft haben, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Wert des Fahrrades liegt im vierstelligen Bereich.

Sollten sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0 in Verbindung. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Geld aus Fahrzeug gestohlen,

Kronberg-Oberhöchstadt, Sodener Straße,

Freitag, 11.04.2025, 12:00 Uhr bis 19:40 Uhr

(cz)Am Freitagnachmittag verschaffen sich Unbekannte Zugang zu einem Fahrzeug in der Sodener Straße in Kronberg-Oberhöchstadt und stehlen Bargeld. Hierbei öffneten die Diebe auf unbekannte Art und Weise den verschlossenen PKW der Geschädigten, einen schwarzen Kia Niro, und entwendeten das Geld in vierstelliger Höhe aus dem Innenraum. Anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung.

Hinweisgeber werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Königstein im Taunus unter 06174/9266-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

5. Straßenlaterne stürzt nach Unfall auf Fußgängerin,

Bad Homburg v. d. H., Dorotheenstraße,

Freitag, 11.04.2025, 16:50 Uhr

(cz)Am Freitagnachmittag stieß eine Autofahrerin in der Bad Homburger Dorotheenstraße zunächst gegen eine Straßenlaterne, welche brach und anschließend auf eine Fußgängerin fiel. Gegen 16:50 Uhr wollte eine 18-Jährige aus Bad Homburg mit ihrem Audi Q4 in einer Tiefgarageneinfahrt wenden. Beim Zurücksetzen stieß sie dann mit ihrem Fahrzeug gegen eine gegenüberliegende Straßenlaterne. In der Folge brach der obere Teil der Straßenlaterne ab und traf eine 34-jährige Fußgängerin am Kopf. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000,00 Euro.

6. Eine Kontrolle, mehrere Anzeigen,

Neu-Anspach, Saalburgstraße,

Samstag, 12.04.2025, 20:00 Uhr

(cz)Bei einer Fahrzeugkontrolle am Samstagabend in Neu-Anspach entdeckten die Beamten Betäubungsmittel und entwendete Kennzeichen. Einer Streife der Usinger Polizei fiel in der Saalburgstraße in Neu-Anspach ein am Fahrbahnrand stehender Hyundai auf, welcher nur mit einem Beifahrer besetzt war. Eine Personenkontrolle ergab, dass dieser unter Einfluss von Alkohol und Cannabis stand. Zum abwesenden Fahrzeugführer konnte oder wollte der 41-jährige Mann keine Angaben machen. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass die angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Auto gehörten und wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben waren. Dagegen war das kontrollierte Fahrzeug überhaupt nicht zugelassen. Um Hinweise auf den Fahrer, oder Eigentümer zu erlangen, wurde der Hyundai von den Beamten durchsucht. Dies führte zum Auffinden von einer kleinen Menge Kokain, welches neben den Kennzeichen ebenfalls sichergestellt wurde. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Wer das Fahrzeug mit den entwendeten Kennzeichen führte und im Besitz der aufgefundenen Betäubungsmittel war, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

