POL-HG: Unfallfahrzeug flüchtet+++Schaufensterscheiben eingeschlagen

Unfallfahrzeug flüchtet+++Schaufensterscheiben eingeschlagen

Bad Homburg v.d. Höhe

1.Schaufensterscheiben eingeschlagen,

Usingen, Untergasse, Mittwoch, 09.04.2025 bis Donnerstag, 10.04.2025 (jf)In Usingen schlug ein Unbekannter drei Schaufensterscheiben ein. Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag hat ein Unbekannter mit Backsteinen Schaufensterscheiben eines Kiosks in der Untergasse eingeworfen. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf den Täter vor. Durch die Tat wurde ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0.

2.Unfallfahrzeug flüchtet,

Oberursel, Dornholzhäuser Straße, Mittwoch, 09.04.2025, 10 Uhr bis 17 Uhr (jf)Am Mittwoch flüchtete der Verursacher eines Verkehrsunfalls vom Unfallort in Oberursel. Von 10 bis 17 Uhr parkte ein silberner Mercedes auf einem Parkplatz am rechten Straßenrand in der Dornholzhäuser Straße. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte ein bisher unbekanntes unfallverursachendes Auto beim Ein- oder Ausparken den Mercedes. Der Fahrer fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

